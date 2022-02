Gretchen usa calcinha com o nome do marido, Esdras Souza - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2022 21:01

Rio - Gretchen resolveu homenagear seu marido, o saxofonista Esdras Souza, usando uma calcinha com o nome do companheiro. A cantora mostrou a peça íntima e revelou que a encomendou para demonstrar seu amor pelo músico.

Gretchen, que participou da atual temporada do "The Masked Singer", usou a calcinha em uma festa que foi ao lado do marido em Belém na noite do último sábado (05). "Como tem gente incomodada com as minhas dancinhas com o meu marido, agora vão se incomodar com as minhas calcinhas com o nome dele, tá, meu bem! Se incomodem mesmo!", disse Gretchen num vídeo mostrando a peça íntima.O casal está junto desde fevereiro de 2020 e se casaram em setembro do mesmo ano, em Belém, no Pará, local onde os dois moram.