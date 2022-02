Andressa Urach - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2022 15:30

Rio - Andressa Urach foi internada na noite do último sábado (05) devido o aumento de sua pressão arterial e as contrações. O perfil da modelo no Instagram noticiou a ida ao hospital.

fotogaleria "Andressa está internada no hospital. Ontem, às 23h, ela estava com muitas contrações e pressão chegou a 18/11. O que nos preocupa é que Leon está com 33 semanas", escreveu.

Recentemente, a modelo revelou que enfrenta problemas em sua vida financeira, chegando a não seguir uma recomendação médica por esse motivo. "Minha médica disse que é bom comprar uma bola de pilates para sentar e ficar mexendo o bumbum em cima dela que alivia a dor que sinto no útero. Mas não posso ainda gastar com nada", contou.