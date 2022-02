MC Mirela cancela shoew após crise de ansiedade. - Reprodução Internet

MC Mirela cancela shoew após crise de ansiedade.Reprodução Internet

Publicado 06/02/2022 12:56

Rio - MC Mirella não está passando por uma situação nada fácil. A cantora cancelou um show em Perauapebas, no Pará, por conta de uma crise de ansiedade. Ela relatou que situação provocou fortes dores e vômito, o que levou a procurar um hospital.

"Gente, passando pra atualizar. Basicamente, me deu uma crise de ansiedade muito forte, nesse intervalo eu vomitei muito mais de 3 vezes e estou indo pro hospital, estou sentindo com muita fraqueza e dores...Peço desculpas a todos da cidade que esperavam meu show hoje. Só no hospital vou saber de fato e vir explicar melhor pra vocês. Obrigada pelas mensagens", disse ela.

Logo depois a funkeira compartilhou uma foto sendo medicada e tranquilizou os fãs. "Já fui medicada e vou tentar dormir. Ansiedade não é brincadeira e tô muito triste de ter desenvolvido isso. Logo estarei 100%, amo vocês. E isso não afetará o meu trabalho, vou me cuidar pra continuar trabalhando bem", completou.