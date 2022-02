Juliette Freire - Reprodução

Juliette Freire Reprodução

Publicado 06/02/2022 17:41 | Atualizado 06/02/2022 18:17

Rio - Juliette desabafou com seus seguidores no Instagram sobre a saudade que sente da seu estado, a Paraíba. A campeão do "Big Brother Brasil 21" postou um vídeo em sua casa, no Rio de Janeiro, mostrando a movimentação dos familiares.

"Hoje não estou bem. (Sim, isso acontece com quem tem 'tudo'). Muitas saudades da minha Paraíba, dos meus ... mas quando saio do quarto e vejo isso, consigo sorrir", disse ela, mostrando os amigos se divertindo na piscina.

Afim de alegrar a ex-BBB, os cactos (fãs de Juliette) fizeram diversas publicações com fotos do Estado e de momentos da cantora na Paraíba para que ela matasse a saudade da região. "Trouxeram pedacinhos da Paraíba até mim. Se isso não é amor...eu não sei mais o que é", agradeceu nos Stories.