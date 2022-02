Bárbara Evans comemora resultado de hábitos saudáveis na reta final da gestação. - Reprodução Internet

Publicado 06/02/2022 09:02

Rio - Bárbara Evans está grávida da primeira filha, Ayla, fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro. Na reta final da gestação, a modelo publicou uma série de fotos nesta sábado (05) onde mostra o resultado dos novos hábitos saudáveis. Ela afirma que a alimentação mais saudável ajudou a diminuir o inchaço em seu corpo.

"Para quem não sabe, estou fazendo uma “dieta” nesses últimos 4 meses de gravidez. Consegui até perder um pouco de peso e percebi que estou bem menos inchada. Me sentindo muito melhor", começou ela.

"Cortei o açúcar, a fritura, massa… procuro sempre me alimentar saudável. As vezes passo vontade sim, mas claro que uma vez na semana eu me permito escolher uma das refeições para matar a vontade, e hoje fui de hambúrguer!! Mamãe AMA!!", completou a modelo.