Luana Piovani revela o motivo que fez se separar de Pedro Scooby. Reprodução Internet

Publicado 06/02/2022 08:20

fotogaleria Rio - Luana Piovani, 45 anos, abriu o jogo e contou sobre o motivo que levou ao fim do casamento com o surfista Pedro Scooby. O ex-casal são pais de três crianças, Dom, de 9 anos e os gêmeos Bem e Liz, de 5 anos.

"A gente tem uma relação muito boa, mas ele deixa a desejar muito no comprometimento. É fato. Foi por isso que me separei", disse ela em entrevista ao canal de Theo Cochrane no Youtube.

A atriz ainda falou o motivo de expor problemas familiares nas redes sociais. "Eu falo porque eu posso, porque me dá vontade e porque resolve. É só passar [ele] uma vergonha que funciona", explica a atriz.