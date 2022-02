Duda Reis e André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

Duda Reis e André Luiz FrambachReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2022 19:36

Rio - Agora é oficial! Duda Reis assumiu publicamente neste sábado (05) o namoro com André Luiz Frambach. O novo casal anunciou o relacionamento com postagens simultâneas no Instagram.

fotogaleria "Depois de 5 anos de amizade, estamos aqui e de uma forma diferente.", disse o ator. Já a influenciadora foi mais discreta. "Abrigo", escreveu na legenda da foto em que aparece deitada em uma rede com o namorado.

Diversos amigos da influenciadora vibraram com a notícia. "Lindos demais, imagina o filho aff", escreveu Yá Burihan. "Que gostoso te ver feliz!!!!", celebrou Criss Paiva. "Felicidades millll, amiga", desejou Laura Brito.