Cantor exibiu os hematomas após tombo - Reprodução/Instagram

Cantor exibiu os hematomas após tomboReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2022 18:36

Rio - Lucas Lucco compartilhou neste sábado (05) uma série de fotos no hospital. O cantor apareceu com hematomas no rosto e deitado em uma maca. Pelo Instagram, o sertanejo comentou a situação.

fotogaleria

"Estava aqui em casa comemorando o lançamento do novo EP do Rolê Diferenciado mas eu acho que foi diferenciado até demais", escreveu na legenda da postagem.



Nos stories, Lucas Lucco explicou o ocorrido. "Bebi demais ontem, levei um tombo ali perto da escada e caí em cima do dedo", contou.