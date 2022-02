Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2022 16:13 | Atualizado 05/02/2022 16:20

Rio - Neymar completou 30 anos neste sábado (05) e ganhou um vídeo especial publicado por Bruna Biancardi, apontada como affair do jogador do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, no Instagram. A modelo compartilhou diversos momentos ao lado do craque.

"Lindooo. Você já sabe tudo o que eu te desejo… Esse pequeno vídeo é para deixar registrado um pouco de nós aqui! Esse é o seu ano. Deus abençoe a sua vida", escreveu.

O ano será especial para o craque que terá mais uma chance de brilhar com a camisa da seleção na busca pelo título da Copa do Mundo, realizada no Catar, em novembro.