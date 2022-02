Ex- A Fazenda exibe as curvas em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Liziane Gutierrez aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira. De biquíni fio-dental, a ex- participante do reality 'A Fazenda', da Record TV, esbanjou boa forma. A barriga chapada e o bumbum na nuca da beldade chamaram a atenção. No local, ela ainda posou para algumas selfies.

