Rogério Flausino com a esposa, Ludmila Carvalho Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2022 19:50

Rio - Em turnê pela Europa com a banda Jota Quest, Rogério Flausino celebrou junto da esposa, Ludmila Carvalho, os 17 anos de relacionamento. O cantor fez uma publicação no Instagram, na última quinta-feira (03), para homenagear a amada.

fotogaleria "Há 17 anos, no dia 3 de fevereiro de 2005, eu comecei a namorar esta moça, em pleno Carnaval de Salvador… De lá para cá nossas vidas têm se transformado um bocado", começou o relato.

"Juntos, viramos muitos: marido e mulher, papai e mamãe, amigos, amantes, companheiros, confidentes, sonhadores, fugitivos, astronautas, viajantes, acrobatas-cintilantes, borboletas coloridas, cachoeiras de água limpa, luz do sol na caminhada, infinito-madrugada, djs do fim-do-mundo, garimpeiros de quintal, vigilantes das estrelas e de outras vidas em geral. Nuuuu… Quantos 'nós 2' ainda seremos na real?! Love you, Lud", finalizou.