Publicado 04/02/2022 17:23

Rio - Marília Mendonça decidiu comprar seu próprio jato um dia antes de sua morte. A sertaneja faleceu aos 26 anos em um acidente aéreo no dia 5 de novembro do ano passado. A revelação foi feita pelo empresário da cantora, Wander Oliveira, ao jornalista João Batista Jr., da revista Piauí. Segundo ele, a Rainha da Sofrência não queria mais viajar de bimotor, por uma questão de segurança e conforto.

"Wandão, tá decidido: pode procurar um jato para nós! Não quero mais ficar viajando aí em avião bimotor", avisou Marília em uma reunião com o empresário, em Goiânia (GO), no dia 4 de novembro de 2021. Os dois então combinaram de procurar por uma aeronave modelo Phenom 300, fabricado pela Embraer, ou um Citation cj4, da Cessna, ambos com autonomia de voo de até 3,6 mil km.

Mas, no dia 5 de novembro, Marília embarcou num bimotor, um King Air c90, para o show em Caratinga, no interior de Minas Gerais, porque a pista de pouso local é curta e só pode receber bimotores. E foi a caminho do local que o acidente que resultou em sua morte aconteceu.

Faturamento milionário

Na entrevista, Wander ainda abriu o jogo sobre o faturamento de Marília. De acordo com o empresário, ela

faturava entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões por mês, entre shows, contratos de publicidade e o que recebia de plataformas digitais. Antes de falece, a cantora, que deixou dezenas de músicas inéditas, tinha fechado com a Netflix um acordo para uma série sobre sua vida e obra . “Ela adorava ver Netflix com as amigas”, disse Wander. O projeto deverá ter dez episódios. O empresário afirmou, ainda, que pretende criar uma premiação levando o nome de Marília. “Também vou lançar um prêmio de música chamado ‘Prêmio Marília Mendonça'”.