Publicado 04/02/2022 16:03

Rio - Conhecida na internet desde os 8 anos de idade, Melody encerrou a semana em clima de festa ao completar 15 anos, nesta sexta-feira (4). A cantora celebrou a data com uma postagem em seu Instagram, compartilhando um clique em que aparece usando um vestido de festa.

"Finalmente 15! Em breve tem minha festa! Vai ser babado! Aguardem!", prometeu a artista, que viralizou recentemente com a canção "Assalto Perigoso". Nos comentários, fãs e amigos comemoram a data junto com Melody: "Feliz aniversário, princesa", escreveu a tiktoker Luara. "Parabéns, amor", desejou outro seguidor.

Melody celebra a data especial poucos dias após chamar a atenção da web por se envolver em uma polêmica com Camila Loures , que apresenta o "PodCats" com Virgínia Fonseca. As duas trocaram farpas durante o programa, na última quarta-feira, após a cantora acusar Camila de alimentar uma confusão entre Anitta e a adolescente, que lançou a faixa "Fake Amor", uma versão do hit "Faking Love", sem autorização da Poderosa.