De vestido coladinho e decotado, Juliana Paes desembarca em aeroporto do Rio

Rio - Juliana Paes desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde desta sexta-feira. A atriz atraiu todos os olhares ao usar um vestido azul bem coladinho e decotado. Ela também deu o exemplo ao usar máscara de proteção facial, para se proteger e evitar a propagação da Covid-19. Juliana está no elenco do remake da novela 'Pantanal', da TV Globo, prevista para o primeiro semestre deste ano. Na trama, ela dará vida a Maria Marruá.

Relatar erro