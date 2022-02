Giovanna Grigio surge em clima de romance com moreno em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Giovanna Grigio, de 24 anos, aproveitou o calor intenso desta sexta-feira para ir à praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, a atriz se divertiu com os amigos e trocou alguns carinhos com um moreno. De biquíni, a ex-Malhação exibiu as curvas. Simpática, a artista ainda posou para fotos com um fã. Atualmente, Giovanna está no elenco de 'Rebelde', uma nova versão que a Netflix fez da série de sucesso dos anos 2000.

