Maria Lina - Reprodução

Publicado 04/02/2022 17:44

Rio - Maria Lina relatou para os seguidores sobre a primeira vez que teve a paralisia do sono. A influenciadora contou que o problema ocorreu no mesmo dia em que deu conselhos para os seguidores terem uma noite de sono tranquila.

"Estou indo para a academia agora e vim aqui conversar com vocês rapidinho. Ontem eu falei pra vocês sobre o óleo essencial que eu estava usando para dormir bem e justo essa noite eu tive um negócio que chama paralisia do sono", disse.

"Vocês já devem ter tido com certeza! Gente, é muito angustiante, horrível. Uma das piores sensações, muito ruim mesmo. Coincidentemente justo no dia que eu falei sobre dormir bem", acrescentou.

De acordo com o Instituto do Sono, a paralisia relatada pela influenciadora "é uma impossibilidade temporária de se mexer ou falar na transição entre o sono e a vigília. [...] Com isso, quem está quase dormindo ou acordando, de repente, não consegue realizar movimentos voluntários, falar ou gritar. Mas, sente um aperto no peito e pode ter alucinações."