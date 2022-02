Mariana Goldfarb - Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2022

Rio - Mariana Goldfarb desabafou nesta sexta-feira (04), em seu Instagram, sobre as críticas que recebe sobre seu corpo e aparência. A esposa de Cauã Reymond contou que está "blindada" e não se importa mais com a opinião alheia.

"A internet consegue ser tão cruel. É difícil acreditar que por trás de comentários existem pessoas como eu, de carne e osso. Porque é tão baixo. Eu penso que tenho que ser cada dia melhor. Olhar para esse tipo de coisa e sentir compaixão", disse.

A influenciadora seguiu comentando os apontamentos sofridos. "No início falavam para caramba sobre minha sobrancelha. Hoje em dia você vai em lugar de beleza, a sobrancelha mais pedida de quem que é? O estilo que está na moda? Me respondam, por favor. Depois falaram do meu corpo. Falaram tanto que desenvolvi uma anorexia."

"Eu tenho um lugar de fala e de estudo que posso falar de anorexia. As pessoas falam demais para o ruim. Para desejar que você se ferre... O último da fila você nem vê. Mas eu sou blindada. Vai fazer uma coisinha boa para você, bebe água que passa", concluiu.