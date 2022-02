Kelly Key - Reprodução/Instagram

Kelly KeyReprodução/Instagram

Publicado 04/02/2022 13:50

Rio - Kelly Key abriu o jogo com seus seguidores sobre o uso regular que faz de botox no rosto. A cantora de 38 anos abriu uma caixinha de perguntas em seus Stories do Instagram, nesta sexta-feira (4), e foi questionada sobre o assunto por uma seguidora. "Olha as sobrancelhas já nas alturas", brincou na legenda de um vídeo.

"As minhas já são arqueadas, mas o botox deixa ainda mais elegante", opinou a artista. Kelly ainda aproveitou o momento para esclarecer uma dúvida comum em relação ao procedimento estético e destacou a importância de se procurar profissionais qualificados: "Para quem pensa que o botox tira o movimento das sobrancelhas, se engana. Ele coloca o movimento no lugar certo, mas para isso você precisa de uma boa profissional."

A cantora já havia comentado sobre o seu uso de botox ao conversar sobre envelhecimento com seus seguidores. Mãe de três filhos, Kelly tem o costume de mostrar sua rotina de exercícios físicos e alimentação regrada, e afirmou não ter medo de ficar mais velha: "É algo natural da vida. Claro que os cuidados que tenho é para que seja da melhor maneira, com qualidade de vida e longevidade", declarou.