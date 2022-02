Karol Conká - Reprodução Internet

Karol ConkáReprodução Internet

Publicado 04/02/2022 10:06

Rio - Karol Conká, que apresenta o programa "Prazer Feminino", no GNT, revelou durante a atração que era viciada em masturbação quando tinha apenas 19 anos.

fotogaleria

"Eu já fui viciada em masturbação, gente. Quando eu estava com 19 anos trabalhando de estagiária, eu parava e ia ao banheiro me masturbar. Eu achava que era um problema, mas no meu caso era descoberta do tesão. Eu também achava que estava fazendo errado até começar a ler que estava sentindo prazer comigo. Meu primeiro orgasmo foi comigo mesma", começou.

"Gente, eu tinha seis anos e me tocava. Aí, minha mãe pegou e me deu umas chineladas: ‘pare com isso’. Eu falei: ‘Deus, livrai-me dessa sensação gostosinha’. Aí, eu achava que se eu fizesse promessa, ia passar. O que eu fiz? eu fingia que ia ao banheiro fazer cocô. Aí, pegava uma toalhinha, fazia uma bolinha, colocava no chão e deitava em cima porque até então não sabia que dava para me masturbar com os dedinhos. Então, eu deitava em cima e ficava me esfregando", completou ela.