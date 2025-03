Declaração de Raphinha repercutiu o site argentino - Reprodução / Olé

Publicado 24/03/2025 14:20

Rio - A entrevista concedida por Raphinha a Romário no canal do Baixinho no YouTube repercutiu na Argentina. As declarações do atacante do Barcelona de que "daria porrada dentro e fora de campo" na partida entre a Seleção e os atuais campeões do mundo foram criticadas pelo jornal "Olé".

O principal diário esportivo da Argentina classificou a declaração de Raphinha como uma "áspera promessa". A postura de Romário também foi criticada, afinal, o Baixinho afirmou que: "Em argentino tem que bater mesmo, doído! Eles são f***". O jornal chamou a postura dos dois de "pouco feliz".

Na entrevista a Romário, Raphinha também prometeu anotar um gol contra o maior rival da seleção brasileiras. As equipes se enfrentam em Buenos Aires na próxima terça-feira.

O Brasil vive um jejum de quase seis anos sem vencer a Argentina. A última vitória ocorreu em julho de 2019 pela Copa América. Gabriel Jesus e Firmino fizeram os gols da Seleção.