João Fonseca foi derrotado por Alex de Minaur no Masters 1000 de Miami Getty Images via AFP

Publicado 24/03/2025 22:44

Rio - Não deu para João Fonseca. O tenista brasileiro foi derrotado pelo australiano Alex de Minaur por 2 sets a 1, nesta segunda-feira (24), e foi eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Atual número 11 do mundo, o australiano venceu de virada com parciais de 5/7, 7/5 e 6/3.

O jogo começou muito equilibrado com um primeiro set disputado ponto a ponto. João Fonseca e Alex de Minaur confirmaram os primeiros cinco games cada e o placar ficou empatado em 5 a 5. O brasileiro, no entanto, conseguiu quebrar o serviço do australiano e abriu vantagem para fechar o set em 7 a 5.



O equilíbrio permaneceu no segundo set. O australiano começou melhor e abriu 3 a 0 com direito a uma quebra. Porém, o brasileiro reagiu e chegou a empatar em 3 a 3. A igualdade permaneceu no placar até Alex de Minaur quebrar o brasileiro no fim e devolver o 7 a 5 para empatar o placar da partida.

No set decisivo, João Fonseca largou na frente quebrando o serviço do australiano e, depois, confirmando o saque para abrir 2 a 0. O australiano, no entanto, reagiu, quebrou o brasileiro e conseguiu virar para 5 a 2. João ameaçou uma reação e vendeu caro, mas terminou derrotado por 6 a 3 e deu adeus ao torneio.

João Fonseca tem agora 27 partidas disputadas em 2025 e apenas cinco derrotas. O tenista, de 18 anos, chegou em Miami em 60º lugar no ranking mundial com 955 pontos e embalado com o título do Challenger de Phoenix, e agora pode entrar no top 50 com a campanha na competição.