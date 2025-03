Gui Meira foi sondado pelo Vasco no ano passado - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Gui Meira foi sondado pelo Vasco no ano passadoGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 24/03/2025 20:31

Rio - Alvo do Vasco, o meia Gui Meira teve o futuro definido pelo Cruzeiro. O clube mineiro decidiu emprestar o jovem para o Aparecidense-GO até o final da Série D do Brasileirão. Segundo o "ge", o empréstimo não tem valor estipulado para opção de compra.

Gui Meira, de 20 anos, foi sondado pelo Vasco no ano passado. O jogador atuou nas duas vitórias do Cruzeiro no Brasileirão Sub-20 e fez um gol na estreia, contra o Fortaleza. O jovem tem contrato com a Raposa até o fim de 2028.

O jogador perdeu espaço no Cruzeiro após um ato de indisciplina no início da temporada. Clubes das Séries A e B sondaram a situação. O estafe do atleta já havia demonstrado o desejo de sair em função da ausência de espaço no time principal.