Jogos no Rio de Janeiro terão monitoramento de drones durante o BrasileirãoDivulgação / Maracanã

Publicado 24/03/2025 19:00

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), vai adotar uma nova medida de segurança durante as partidas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco no Brasileirão. Os jogos serão monitorados por drones no entorno dos estádios pela primeira vez.

A ideia é ampliar o alcance das imagens captadas no entorno dos estádios para trazer mais segurança aos torcedores e facilitar o trabalho já feito por equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e CET-Rio. Ao todo, 76 jogos devem acontecer na cidade no Brasileirão.

O monitoramento por drones começa neste final de semana com os jogos do Flamengo e Vasco. O Rubro-Negro enfrenta o Internacional, no sábado (29), às 21h (de Brasília), no Maracanã, enquanto o Cruz-Maltino recebe o Santos, no domingo (30), às 18h30, em São Januário.

Veja a nota oficial:

Cada um dos jogos (deste final de semana) contará com o auxílio de pelo menos um drone, justamente para reforçar o monitoramento. O Rio conta com mais de quatro mil câmeras, e mais de duzentas estão posicionadas no entorno do Maracanã, Nilton Santos e São Januário"