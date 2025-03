Estádio do Maracanã, no Rio de janeiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/03/2025 17:20

Rio - Flamengo e Fluminense trabalham para potencializar a arrecadação do Maracanã. No plano comercial da dupla responsável pela administração do principal palco do futebol brasileiro, existe a ideia de procurar um forte parceiro para vender o naming rights do estádio, segundo o "ge".

A ideia é fechar parceria com uma marca forte. O presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, o Bap, citou bancos privados como possibilidade durante a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, na semana passada.

A dupla deve debater possíveis empresas no próximo encontro. Além disso, Flamengo e Fluminense ainda vão precisar negociar uma permissão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, já que isso não foi especificado no edital.

Flamengo e Fluminense venceram a disputa pela concessão do Maracanã para os próximos 20 anos. O Rubro-Negro tem 65% de participação econômica, enquanto o Tricolor tem direito a 35%. O contrato prevê investimento de R$ 393 milhões em obras e manutenções.