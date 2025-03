Ricardo Sá Pinto não foi bem no Vasco - AFP

Publicado 24/03/2025 21:19

Rio - O técnico Ricardo Sá Pinto não colecionou boas lembranças de sua curta passagem pelo Vasco. Em entrevista ao canal "Expresso 1923", nesta segunda-feira (24), o treinador português fez duras críticas ao elenco da época, mencionando nomes como o zagueiro Castán, o meia Benítez e o atacante Talles Magno.

"Tínhamos Talles Magno, que ora corria e ora não corria. O Benítez realmente tinha alguma qualidade, mas vagabundo. Andava por todo o lado, não respeitava a posição e andava muito lesionado. Ambos podiam jogar de 10, mas não eram fortes defensivamente", disse o treinador.

Ricardo Sá Pinto foi contratado em outubro de 2020. Em 15 jogos à frente do Vasco, foram apenas três vitórias, seis empates e seis derrotas. O português assumiu o time na 13º colocação do Brasileirão e deixou o cargo na 17ª posição, além de eliminado nas oitavas da Sul-Americana.

"Não faço milagres. Não posso fazer as coisas sozinho. Eu não tinha direito para pintar o campo do CT, nem para tomar um pequeno almoço. Havia garotos sem dinheiro para comer. Eu não recebi nenhum salário em quatro ou cinco meses. Alguém viu eu reclamar de alguma coisa?", revelou.

O treinador português assumiu o Vasco no contexto da pandemia e com dificuldades financeiras. Na época, o clube terminou rebaixado no Brasileirão. Sá Pinto revelou uma mágoa com Leandro Castán, que deu declarações contra o técnico português após a saída dele.

"Foi sempre muito difícil repetir o time com o Covid. Se repetiu uma vez, foi muito. É preciso continuidade para competir. Encontrei um esquema para jogar com o Léo Matos, Neto (Borges) e Castán, porque na linha de quatro não ia jogar. (Castán) já estava morto", afirmou.