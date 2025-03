Harry Kane marcou na vitória da Inglaterra sobre a Letônia por 3 a 0 - Glyn Kirk / AFP

Publicado 24/03/2025 19:20

Rio - A Inglaterra venceu o segundo jogo consecutivo nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com gols de Reece James, Harry Kane e Eberechi Eze, a seleção inglesa venceu a Letônia por 3 a 0, nesta segunda-feira (24), em Wembley, e se isolou na liderança do Grupo K.

O time comandado pelo alemão Tuchel dominou a partida do início ao fim. A Inglaterra teve mais de 70% de posse de bola e finalizou 26 vezes, mas demorou 38 minutos para abrir o placar em bela cobrança de falta de Reece James.

Já na etapa final, Harry Kane ampliou o placar aos 23 minutos. Mesmo com a vantagem no resultado e com o domínio da partida, a Inglaterra não diminuiu o ritmo e marcou o terceiro com Eberechi Eze, aos 31, para dar números finais.

Com a vitória, a Inglaterra chegou aos seis pontos e manteve a invencibilidade nas Eliminatórias. Já a Letônia caiu para terceiro com três pontos, já que venceu Andorra na estreia. Já a Albânia subiu para a segunda colocação, com a mesma pontuação.