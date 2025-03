Vagninho, ex-jogador de futebol - Reprodução / Instagram @xvdejau_oficial

Publicado 24/03/2025 19:56

O jogador Raimundo Vagner da Silva, conhecido como "Vagninho", faleceu na madrugada desta segunda-feira (24), aos 24 anos, em um acidente de moto em Conceição do Lago Açu, na Baixada Maranhense. No início de 2025, ele atuou pelo XV de Jaú no Paulistão Série A3.

O atacante dirigia uma motocicleta em uma estrada, à noite, quando se chocou com um animal na pista. Vagninho não sobreviveu ao impacto do acidente e o garupa está hospitalizado em estado grave.

Revelado pelo Floresta-CE, Vagninho passou por Ferroviário-CE, Primavera, Patrocinense e Rio Branco de Americana, onde foi campeão do Paulistão A4, marcando quatro gols em 12 partidas. Em 2025, jogou três partidas pelo XV de Jaú na A3, mas a equipe foi eliminada da competição.

Esta foi a segunda morte de um atleta do XV de Jaú em 2025. Antes de Vagninho, o meia Gabriel Popó, de 26 anos, faleceu devido a um mal súbito, em 16 de fevereiro.