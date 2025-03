Aryna Sabalenka é a atual número 1 do ranking feminino - Rich Storry / AFP

Aryna Sabalenka é a atual número 1 do ranking feminino Rich Storry / AFP

Publicado 24/03/2025 21:56

Rio - Atual número um do mundo, Aryna Sabalenka exaltou a torcida brasileira após a vitória sobre a norte-americana Danielle Collins no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. A tenista bielorussa, que namora com um empresário brasileiro, agradeceu o apoio durante a partida.

"Me sinto em casa. Estou muito feliz de estar aqui. Não tenho certeza se devo dizer "thank you" ou "obrigada". Tem tantos brasileiros aqui. Estou sentindo todo o apoio. É incrível estar aqui, estou muito grata", disse Sabalenka após a vitória.

Não é a primeira vez que Aryna Sabalenka elogia a torcida brasileira na competição em Miami. Após a vitória sobre a romena Elena Gabriela Ruse, ela afirmou que ama o Brasil. Em entrevista recente, revelou que está aprendendo a falar português.

Aryna Sabalenka volta à quadra na terça-feira (25) para disputar as quartas de final contra Zheng Qinwen, 9ª do ranking e atual campeã olímpica. A atual número um do mundo venceu todos os cinco confrontos anteriores contra a tenista chinesa.