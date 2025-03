Lionel Scaloni, treinador da seleção da Argentina - AFP

Publicado 24/03/2025 17:46

prometeu "porrada" dentro de campo e, se necessário, fora no clássico entre Brasil e Argentina, nesta terça-feira (25), em Buenos Aires. Durante entrevista coletiva nesta segunda (24), o treinador citou a amizade entre Messi e Neymar para fazer um discurso pela paz no clássico. Rio - O técnico da Argentina Lionel Scaloni rebateu a declaração polêmica do atacante Raphinha, que, nesta terça-feira (25), em Buenos Aires. Durante entrevista coletiva nesta segunda (24), o treinador citou a amizade entre Messi e Neymar para fazer um discurso pela paz no clássico.

"Não me aprofundei sobre a declaração, mas sei mais ou menos o que me comentaram. É um Argentina x Brasil, sempre é um jogo importante, mas é um jogo de futebol. Recordo a imagem da final da Copa América de 2021, Messi e Neymar sentados na escada do Maracanã. Essa é a imagem que temos que lembrar a todo", disse Scaloni.

"O melhor jogador e possivelmente o segundo melhor jogador do mundo juntos e sendo amigos. É a imagem que temos que enviar a todos. São 90 minutos, um jogo dentro de campo que todos querem ganhar. Todos temos um conhecido ou um amigo brasileiro, joguei com um montão e me dei muito bem com eles, não temos por que passar daí. E não vai passar daí. E o tema racismo está totalmente fora de nossa cabeça, não existe essa palavra. Espero que as pessoas que vão ao estádio estejam apoiando a seleção argentina e não temos que dar mais voltas", completou.

O jornal "Olé", o principal do país, classificou a declaração como uma "áspera promessa" e chamou a postura do atacante e de Romário, responsável pela entrevista, de "pouco feliz". As declarações de Raphinha não foram bem recebidas na Argentina.e chamou a postura do atacante e de Romário, responsável pela entrevista, de "pouco feliz".

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A Seleção vive um jejum de quase seis anos sem vencer sua maior rival. A última vitória ocorreu em julho de 2019 pela Copa América, quando Gabriel Jesus e Firmino fizeram os gols da Seleção.