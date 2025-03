Liam Lawson tem o futuro incerto na Red Bull após início ruim na Fórmula 1 - Greg Baker / AFP

Publicado 24/03/2025 15:59

Rio - O desempenho ruim no início da temporada pode custar a permanência de Liam Lawson na Red Bull Racing. O piloto neozelandês, de 23 anos, ainda não somou pontos com um dos carros mais potentes do grid, enquanto o companheiro Max Verstappen é o vice-líder do mundial com 36. Ele admitiu a dificuldade e que está ameaçado.

"Infelizmente não tenho tempo para me acostumar com o carro. Não tenho tempo para testar o carro e me acostumar com ele, mas a temporada já começou e a cada corrida estamos perdendo pontos. Também não sou burro e sei que, obviamente, estou aqui para ter um bom desempenho, e se não estiver fazendo isso não vou ficar por aqui", disse o neozelandês.

Liam Lawson é um dos seis estreantes da Fórmula 1 em 2025, assim como o brasileiro Gabriel Bortoleto. O piloto não concluiu a corrida de estreia na Austrália e terminou em 12º lugar na China. Após duas atuações ruins, a presença no GP do Japão, dia 6 de abril, não está garantida. O chefe da Red Bull, Christian Horner, minimizou a pressão e ressaltou o potencial.

"Liam (Lawson) teve corridas difíceis. Foi um fim de semana duro. Optamos por tirá-lo do grid para fazer uma mudança na configuração e, assim, conseguimos obter 56 voltas com dados razoáveis. Levaremos isso em consideração, daremos uma boa olhada e, como grupo, faremos o possível para apoiá-lo. Temos uma pilha de dados para dar uma olhada", afirmou Horner.