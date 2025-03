Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Veronica Almiron é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 24/03/2025 14:50

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, fez novamente a alegria dos seus seguidores. A beldade utilizou suas redes sociais para publicar uma foto em que aparece exibindo a sua beleza. A publicação mostra a modelo utilizando apenas um biquíni. A situação foi suficiente para seus fãs enviarem mensagens de elogios.

"A melhor deusa fitness", "Será que é de verdade? Pura perfeição", "Brilhante", "Você está mais incrível a cada dia que passa", "Impressionante a sua beleza", foram alguns dos comentários.

Veronica Almiron é bastante conhecida no Paraguai. Ela é musa do Cerro Porteño, um dos principais clubes de futebol do seu país, e tem mais de 216 mil seguidores no Instagram.