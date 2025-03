Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 24/03/2025 13:50

Rio - O atacante Neymar está cada vez mais próximo de voltar a jogar pelo Santos. O camisa 10 abordou sua situação após lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Existe a expectativa de que ele tenha condições de enfrentar o Vasco, neste domingo, em São Januário, pela estreia do Brasileiro.

"Mais feliz de voltar para o campo é que eu estou me sentindo bem, sem dor, graças a Deus. Depois de longos dias de trabalho, mas feliz. Tinha que dar uma reforçada em todos os aspectos. Não só na posterior, mas como quadríceps. Enfim, tudo. Estou feliz com o resultado. A gente já pode trabalhar no campo. Mudar os treinos e agora é só evoluir.", disse Neymar em vídeo divulgado pelo Santos.

Neymar sofreu uma lesão na coxa esquerda e não atua desde o último dia 2. Por conta da contusão, o camisa 10 acabou sendo cortado dos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias contra Colômbia e Argentina.

O camisa 10 tem contrato com o Santos até junho e por enquanto só poderá atuar nos 12 primeiros jogos do clube paulista no Brasileiro. Além do Cruz-Maltino, ele poderá estar em campo contra o Fluminense, no próximo dia 13, no Maracanã, e em junho contra o Botafogo, na Vila Belmiro.

