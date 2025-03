João Fonseca é a sensação do tênis mundial em 2025 - Clive Brunskill / Getty Images via AFP

Publicado 24/03/2025 13:15

Revelação do tênis brasileiro, João Fonseca tem chamado a atenção dos grandes nomes do tênis. Após ser comparado com Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, foi a vez de Novak Djokovic, maior campeão de Grand Slams, exaltar o desempenho do jovem após a classificação à terceira rodada do Master de Miami. Ele encara o australiano Alex de Minaur nesta segunda-feira (24), a partir das 20h (de Brasília).



"Ele tem sido o assunto do circuito nos últimos meses. E merecidamente", disse Djokovic em uma coletiva de imprensa neste fim de semana, após o sérvio Camilo Ugo Carabelli em Miami. "Ele é um bom jogador de tênis. Quero dizer, tão jovem. Um incrível poder de fogo. Ele é um jogador muito completo."



Djokovic ainda é um dos principais nomes do tênis. Existe a possibilidade de o sérvio e o brasileiro se cruzarem em Miami em uma eventual final - único cenário em que eles poderiam se enfrentar. "É claro que é impressionante é a maneira como ele bate na bola, mas ainda mais é como ele lida com os nervos na quadra para alguém que não tem experiência jogando no mais alto nível."



A atuação de João Fonseca no Masters 1000 de Miami já havia pegado o rival Ugo Humbert, número 20 do mundo, de surpresa, na vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. "Ele jogou muito. Raramente enfrentei um cara que jogasse tão rápido. Tive um pouco dessa sensação quando joguei contra Alcaraz na Copa Davis, Sinner em Roma", afirmou o brasileiro.



Ao eliminar Humbert, o brasileiro de 18 anos se tornou o atleta mais jovem, desde o espanhol a chegar à terceira rodada de um Masters. Em 2021, o número 3 do mundo - e que já está eliminado do torneio de Miami neste ano -, alcançou o feito.



Nesta temporada, Fonseca tem 26 partidas disputadas e apenas quatro derrotas. No último ano, após conversas com o próprio Sinner, o brasileiro optou por desistir do tênis universitário, na liga dos Estados Unidos, para entrar de vez no circuito da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).



Com a campanha até agora em Miami, Fonseca já se aproxima do top 50 no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Em março de 2024, João Fonseca era o 341º do mundo. Nesta fase, ele encara o adversário mais difícil até agora no torneio: Alex de Minaur, australiano de 26 anos e número 11 do mundo.