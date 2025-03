Dorival Júnior tem grande desafio pela seleção brasileira, contra a Argentina - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 24/03/2025 11:11

Dorival Júnior tratou de tentar baixar os ânimos após seu atacante dizer "porrada neles' e que faria gol.

O clássico entre Brasil e Argentina, na terça-feira (25), às 21h (de Brasília) em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, ganhou um ingrediente a mais com a forte declaração de Raphinha . Mas o técnicoe que faria gol.

"Primeiro que é um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol, entendendo que uma partida é resolvida dentro de campo, onde teremos 22 grandes atletas do futebol mundial", minimizou.



O treinador ainda confirmou as seis mudanças no time titular da seleção brasileira, com as entradas de Wesley, Bento, André, Joelinton, Murillo e Matheus Cunha.



Duas foram por opção tática (as saídas de Vanderson e João Pedro), enquanto as outras quatro por problemas de lesão ou suspensão: Gerson e Alisson foram cortados e Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães receberam o terceiro cartão amarelo.

"Wesley vem em um processo de evolução. Vanderson fez uma boa partida, marcou um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial (Luis Díaz). Teve grandes duelos com eles. Espero que o Wesley possa ter o mesmo nível que apresentou no Flamengo. A apresentação dele, a liberdade de movimento. A Argentina não tem um jogador fixo nessa posição", explicou Dorival, que também falou sobre a opção por mudar o ataque:



"Matheus tem liberdade de movimentação juntamente ao Vini, de meia-atacante, de segundo atacante... Vai depender muito da maneira como a Argentina se posicionar em campo. Nós estamos preparados para toda e qualquer situação. Eu espero que a gente tenha um jogo que flua com um pouco mais de naturalidade".







Outras declarações do técnico da Seleção



Sobre Vini Jr ser o melhor do mundo

"O importante é que ele se sinta parte e muito presente na composição do nosso grupo. Premiações individuais no futebol, eu sou até contra. Não espelha aquilo que seja a realidade. De um modo geral, sempre achei que o futebol deveria ser premiado como sempre foi: coletivamente. Espero que ele continue buscando ser o melhor dentro da sua condição, mas que sua maior contribuição seja coletivamente. Independente dele ter sido ou não decisivo em grandes jogos".



Críticas e se a Seleção chegou ao teto de evolução

"Jogo da Argentina foi decidido em jogada individual, em chute de fora da área, provocado por atleta com potencial como o Vini. Futebol está muito igual. Sul-Americano teve evolução. Não existe teto para ninguém, todos buscam excelência. Futebol sempre foi assim. Trabalhar, corrigir erros, mentalizar acertos. Acho que coisas boas aconteceram e outras faltam acontecer. Ninguém estará satisfeito em momento algum. Futebol tem veia saudosista. Mas se pegar matérias daqueles momentos, sempre tiveram contestações".



Ausência de Andreas Pereira

"Andreas nunca deixou de estar dentro do nosso grupo. Ele teve um processo um pouco diferente nesses últimos 40, 50 dias. Existiu uma possibilidade de uma saída. Ele acabou afastado das partidas dessa sua equipe. No momento da convocação ele tinha pouquíssimos jogos no ano. Tivemos esse cuidado para que não estivéssemos aqui com um atleta que não estivesse totalmente adaptado de uma normalidade.

Trouxemos dois jogadores de marcação para essa partida. Perdemos dois jogadores. Ederson já tinha ocupado essa função e com regularidade maior. Andreas é um jogador que eu gosto muito. Outros estão sendo observados um pouco mais para que possam ter uma oportunidade".