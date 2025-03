Nova Zelândia é a quinta seleção confirmada na Copa do Mundo de 2026 - Divulgação

Nova Zelândia é a quinta seleção confirmada na Copa do Mundo de 2026Divulgação

Publicado 24/03/2025 09:30 | Atualizado 24/03/2025 09:38

A Nova Zelândia garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026. A seleção venceu a Nova Caledônia por 3 a 0, na madrugada desta segunda-feira (18), e ficou com a vaga direta da Oceania.



Será a terceira participação do país no torneio, repetindo as edições de 1982 e 2010. Para conseguir retornar ao torneio após 16 anos, a favorita obteve 100% de aproveitamento nas Eliminatórias do continente.



Os classificados para a Copa do Mundo



A Nova Zelândia se junta a Japão, a primeira seleção a garantir uma vaga, assim como os anfitriões Canadá, México e Estados Unidos.



Já a Nova Caledônia terá uma última chance na repescagem intercontinental e disputará uma vaga contra uma seleção que pode vir da África, Ásia, América do Sul e Concacaf.

A Copa do Mundo de 2026 terá o inédito formato de 48 seleções, restando ainda 43 vagas a serem preenchidas.

Como foi a classificação da Nova Zelândia



Após um primeiro tempo sem gols, os neozelandeses dominaram a etapa final. Boxall abriu o placar aos 16 minutos, Barbarouses ampliou aos 21, e Just fechou a conta, aos 35.



A vaga foi obtida sem o destaque do time, Chris Wood, atacante do Nottingham Forest que deixou o campo lesionado no início do segundo tempo.