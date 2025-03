Anderson Daronco apita final de torneio amador em Artigas no Uruguai - Reprodução de vídeo

Anderson Daronco apita final de torneio amador em Artigas no UruguaiReprodução de vídeo

Publicado 24/03/2025 12:21

O árbitro brasileiro Anderson Daronco foi o responsável por apitar a final de um torneio de futebol amador no Uruguai, no domingo (23). De acordo com o jornal uruguaio 'El Observador', a Liga Independiente gastou 40 mil dólares (cerca de R$ 228 mil) para contratar o profissional, entre custos de viagem e pagamento.



A partida entre La 12 e Picapiedra foi realizada no Estádio Matías González, na cidade de Artigas, localizada a 600 quilômetros de Montevidéu, com a presença de aproximadamente dois mil torcedores.

ARTIGAS: El árbitro brasileño Anderson Daronco llegó al estadio Matias Gonzalez para arbitrar la final de la Liga Independiente. Daronco agradeció esta posibilidad, dijo que muchas veces arbitra este tipo de ligas amateurs en Brasil, “Donde me inviten voy siempre que puedo “. pic.twitter.com/sD1ZMCIM6C — MALDONADO INFORMA (@maldo_informa) March 24, 2025

Daronco chegou ao estádio acompanhado de sua esposa e recebeu brindes como homenagem, incluindo uma pedra ametista, um símbolo local.

"É um prazer poder vir a Artigas para apitar esta partida. Onde me convidam, eu vou sempre que posso", disse Daronco.



A brincadeira que virou convite



Mas afinal, como o árbitro da Fifa e que está sempre presente em jogos da Série A do Brasileirão chegou a um torneio que reúne equipes de bairro e formadas por ex-jogadores e alguns em atividade? Tudo começou quando Daronco gravou um vídeo com um amigo que apitava nesses jogos.



Ele comentou, em outubro de 2024, que aguardava um convite para atuar no torneio. Como outros árbitros de menor expressão na CBF já trabalhavam nesses jogos, o convite oficial aconteceu meses depois.