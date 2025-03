MC Koringa homenageou Filipe Luís - Divulgação

Publicado 24/03/2025 10:55

Rio - Torcedor do Flamengo, o funkeiro MC Koringa lançou uma música em homenagem ao técnico Filipe Luís. Intitulada de ”Bonde do Filipin”, a canção já está disponível nas principais plataformas digitais. Em menos de um ano, Filipe já conquistou uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei e um Campeonato Carioca pelo Flamengo. A alegria de ver o time conquistar títulos que serviu de inspiração.



"Sou fã do futebol do Filipe Luís desde quando ele jogava pela seleção brasileira. Vê-lo jogar pelo Flamengo foi uma alegria imensa. Confesso que fiquei triste em saber que já estava próximo de se aposentar, mas, quem disse que ele não poderia continuar nos dando alegria, agora como técnico do nosso Mengão?! E a alegria foi tanta que me inspirou em compor e produzir essa música”, disse MC Koringa.



Em fevereiro, ao lado de Buchecha, MC Koringa lançou o single "Sempre Vou Te Amar Flamengo". Com um refrão marcante e apaixonado – “Na arquibancada ou na geral eu canto assim, gosto mais de você do que de mim” – a canção quer levar o Flamengo no embalo do ritmo para conquistar muitos títulos em 2025.



Confira a letra da nova música:



"Bonde do Filipin

Por onda passa deixa rastro

Tá chegando sua hora

Entra na fila do amasso



Aqui não tem reserva

Não importa a escalação

Todos são titulares

No bonde do ‘Malvadão’



Isso aqui é Seleção

É o Flamengo ‘Malvadão’

Hoje o couro vai comer

Bota a cara pra tu ver



O bonde é pesadão (Bonde do Filipin)

É melhor não tentar, não"