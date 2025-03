Estádio Mané Garrincha, em Brasília - Carlos Gregório Jr / Vasco

Publicado 24/03/2025 10:00

Rio - O Vasco encaminhou um acerto para mandar seu jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A partida é válida pela sétima rodada da competição e irá ocorrer no primeiro fim de semana de maio. As informações são do portal "GE".

No ano passado, o Cruz-Maltino também levou o duelo contra o Palmeiras para a capital federal. Na ocasião, os paulistas levaram a melhor e venceram por 1 a 0, gol marcado pelo centroavante Flaco López.

O clube carioca também deverá mandar o seu clássico contra o Flamengo em um estádio diferente. Já que São Januário não foi liberado, a opção mais provável é o Nilton Santos. No entanto, a Arena da Amazônia, em Manaus, é uma opção.

O Vasco fará sua estreia pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Santos. A partida irá ocorrer em São Januário.