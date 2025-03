Pedrinho é o presidente do Vasco - Reprodução / Vasco TV

Pedrinho é o presidente do VascoReprodução / Vasco TV

Publicado 24/03/2025 15:48

O clássico entre Vasco e Botafogo será realizado longe do Rio de Janeiro. O Cruz-Maltino decidiu vender o mando de campo da partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, segundo o "ge". A operação foi feita pelo presidente Pedrinho e custou R$ 2 milhões.

O jogo deve acontecer entre os dias 12 e 14 de julho, logo após o término do Mundial de Clubes da Fifa. Essa será a primeira rodada após a pausa do Brasileirão para a competição, que terá a presença de quatro brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.



Além do confronto com o Botafogo, o Vasco também enfrentará o Palmeiras no Mané Garrincha. O clube receberá R$ 2 milhões por cada partida, mas, se o público contra o Palmeiras superar 50 mil pessoas, haverá um bônus de R$ 500 mil, elevando a receita total para R$ 4,5 milhões.

A medida não é somente focada em gerar receita, já que o Gigante da Colina busca estreitar laços com torcedores de fora do Rio de Janeiro. O Vasco, inclusive, tem um grande número de torcedores em Brasília. Neste ano, já mandou jogo do Carioca em Manaus.