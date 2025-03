Murillo em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 24/03/2025 14:51

Rio - Zagueiro da seleção brasileira, Murillo era são-paulino na infância, mas "virou a casaca" e passou a torcer pelo Corinthians ainda pequeno por causa de Ronaldo. Ele revelou que se declarou corintiano depois do gol de cobertura do Fenômeno na vitória do Timão sobre o Santos por 3 a 1 na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista de 2009.

"Eu vou falar uma verdade aqui. Até os meus oito, nove anos, eu era são-paulino. Meu pai sabia. Inclusive, até quando jogavam Corinthians e São Paulo, na maioria das vezes, o Corinthians ganhava. Ele sempre me zoava, e eu ficava bravo, chorava, saía correndo e me trancava no quarto (risos). Eu ficava bravo, muito bravo. Aí eu pensei melhor assistindo a um Corinthians x Santos que o Ronaldo fez o gol de cobertura lá na Vila (Belmiro) no Fábio Costa", disse Murillo, à ESPN.

"A lembrança é muito fértil. Quando ele deu a cavadinha, eu corri. Tinha um bar na minha rua. Saí do bar onde estava, fui na casa do meu pai, tirei a camisa que estava e coloquei a do Corinthians. Voltei para o bar, e todo mundo olhou para mim. Eu pequenininho falei: 'a partir de hoje sou corintiano'. Todo mundo gritou. Depois daquele momento, Corinthians na veia. Exato (O Ronaldo me fez virar corintiano)", completou.

Depois de virar torcedor do Corinthians, Murillo contou que quis jogar pelo clube. O sonho virou realidade. Ele se profissionalizou no Timão e foi um dos destaques da equipe na temporada 2023. O bom desempenho logo chamou a atenção do Nottingham Forest, da Inglaterra, que o contratou naquele ano.

"Depois daquele gol, falei: 'é um time muito vitorioso, que tem muita garra, muita força de vontade'. Eu pensava naquele momento: 'quero jogar um dia nesse clube'. Quero estar um dia sentindo o que é ser Corinthians. Com oito ou nove anos de idade. Lembro que falei para o meu pai: 'quero jogar um dia no Corinthians'", contou o zagueiro.