Gabigol em treino do CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 24/03/2025 13:30

Rio - Gabigol irá iniciar neste fim de semana a disputa do Campeonato Brasileiro por outro clube após seis edições vestindo a camisa do Flamengo. Artilheiro em 2018 e 2019, o centroavante está otimista em relação a disputa do torneio pelo Cruzeiro. Acionista majoritário da SAF da Raposa, Pedro Lourenço, contou a meta do atacante.

"Ele prometeu fazer 20 gols no Brasileiro, viu (risos). Tenho plena confiança nele. Vai começar o Campeonato Brasileiro agora . É um cara bacana, engajado", disse na CBF ao aparecer para a eleição para presidente da entidade.

Até o momento, Gabigol entrou em campo em sete jogos e anotou cinco gols com a camisa do Cruzeiro. A estreia da Raposa pela competição será contra o Mirassol, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

A única vez que Gabigol chegou a marca de 20 gols no Brasileiro foi na edição de 2019, quando ele marcou 25 vezes. Na temporada anterior, quando defendendo o Santos, foi também o goleador da competição, ele anotou 18 gols.