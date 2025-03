Felipe Melo encarando Messi durante Brasil x Argentina - Reprodução

Felipe Melo encarando Messi durante Brasil x ArgentinaReprodução

Publicado 24/03/2025 14:08

Rio - Felipe Melo saiu em defesa de Raphinha por conta da polêmica declaração do atacante da seleção brasileira de que. Nas redes sociais, o ex-zagueiro do Fluminense comparou o episódio com sua fala na chegada ao Palmeiras, em 2017, quando disse que daria "tapa na cara de uruguaios", se necessário.