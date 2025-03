Danilo em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/03/2025 12:48

Rio - O lateral e zagueiro Danilo, de 33 anos, está vivendo uma situação pouco comum no futebol que é a de ser comandada por um ex-companheiro de Seleção. Os dois fizeram parte do elenco convocado para disputar a Copa do Mundo de 2018. Na opinião do veterano, Filipe Luís tomou uma decisão louca.

"O Filipe (Luís) parou de jogar em dezembro e em fevereiro já treinava o sub-17 do Flamengo. Liguei para ele e disse: 'Você é louco'. Ele disse que não sabia que os treinadores trabalhavam tanto. É por isso que eu nunca serei treinador", disse em entrevista ao jornal inglês The Guardian.

Com contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem, Danilo não pensa em aposentadoria. Porém, o veterano já tem planos para o que vai fazer após o o fim da sua trajetória no futebol.

"Zero (Chances). Nenhuma. Acho que o futebol ainda tem muito a me dar, mas quando terminar, preciso virar uma nova página na minha vida. Quero começar a faculdade, quero estudar psicologia, quero estudar comunicação. A vida é imprevisível e aprendi a me permitir mudar de ideia, mas hoje minha resposta sobre ser um treinador é que é impossível", concluiu.