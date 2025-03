Arrascaeta no jogo do Uruguai contra a Argentina - Dante Fernandez / AFP

Arrascaeta no jogo do Uruguai contra a ArgentinaDante Fernandez / AFP

Publicado 24/03/2025 13:24

Rio - O Flamengo confirmou que Arrascaeta sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita na partida do Uruguai contra a Argentina, válida pelas Eliminatórias. O meio-campista passou por um exame de imagem enquanto estava com a Celeste e tem feito tratamento desde então, segundo o clube. Ele chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24).

Além disso, de acordo com o Rubro-Negro, a seleção uruguaia informou que a decisão de cortar De La Cruz não foi tomada por motivos de saúde. O meia também retorna ao Rio nesta segunda.

Gerson, por sua vez, vai se reapresentar ao Flamengo nesta segunda-feira para dar continuidade ao tratamento e passar por novo exame de imagem. O Coringa sentiu dor na região posterior da coxa esquerda durante a partida contra a Colômbia , na última quinta-feira (20), e foi substituído ainda no primeiro tempo.

Outros atletas

O clube também atualizou a situação de jogadores que não estavam com as respectivas seleções na data Fifa. O zagueiro Danilo está em fase de recondicionamento físico e já realiza trabalhos no campo. Bruno Henrique segue o planejamento do Departamento Médico e vai iniciar trabalho de recondicionamento físico no campo.

Pedro e Viña, que estão parados há mais tempo, também estão no informe. O atacante realiza trabalhos com a preparação física há um mês, e o lateral-esquerdo faz trabalhos diários com a fisioterapia do Rubro-Negro.

Veja o boletim do Flamengo:

GERSON

Após ser desconvocado pela Seleção Brasileira, o jogador se reapresenta ao Flamengo nesta segunda-feira (24) para dar continuidade ao tratamento. Fará novo exame de imagem no clube.



DE LA CRUZ

Após ser liberado pela seleção uruguaia, o Departamento Médico do Flamengo foi informado que a decisão não foi tomada por motivos de saúde. O atleta chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24).



DE ARRASCAETA

Exame de imagem realizado pela seleção uruguaia constatou lesão no músculo adutor da coxa direita. Jogador tem feito tratamento diariamente desde então. Chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24).



DANILO

Zagueiro está em fase de recondicionamento físico e já realiza trabalhos em campo.



BRUNO HENRIQUE

Atacante segue planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico. Iniciará trabalho de recondicionamento físico no campo.



PEDRO

Atacante segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico, já realizando trabalhos com a preparação física há um mês.



VIÑA

Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico. Realiza trabalhos diários com a fisioterapia do clube.