Lance do jogo entre Brasil e Colômbia - Evaristo Sá/AFP

Lance do jogo entre Brasil e ColômbiaEvaristo Sá/AFP

Publicado 20/03/2025 23:53

Brasília - O Brasil não teve vida fácil, mas conseguiu vencer a Colômbia por 2 a 1 no Mané Garrincha, na noite desta quinta-feira (20), pela 13ª rodada das Eliminatórias. A Seleção começou bem e abriu placar cedo, com Raphinha, de pênalti. Com o passar do tempo, porém, o adversário cresceu no jogo e deixou tudo igual com Luis Díaz. Já na etapa complementar, a Amarelinha melhorou e foi recompensada no fim. Vini Jr arriscou um chute de fora da área, a bola desviou na marcação e entrou.

Agora, a equipe de Dorival Júnior vira a chave para a 14ª rodada das Eliminatórias. A Seleção volta a campo na próxima terça-feira (25), às 21h, para enfrentar a Argentina no Monumental, em Buenos Aires.

O jogo

O Brasil teve um bom início de partida no Mané Garrincha e contou com o talento de Raphinha para sair na frente. Envolvido nas primeiras ações ofensivas da Seleção, o camisa 11 descolou ótimo passe para Vini Jr, que foi derrubado dentro da área. O árbitro, então, assinalou o pênalti. Raphinha foi para a cobrança e abriu o placar em Brasília.

A Amarelinha seguiu melhor por mais alguns minutos, mas depois diminuiu o ritmo. A Colômbia chegou pela primeira vez com perigo aos 20 minutos e, a partir daí, cresceu no duelo.

Em um erro do Brasil, Los Cafeteros aproveitaram para deixar tudo igual no marcador. Aos 40 minutos, Jhon Arias desarmou Joelinton, que entrou no primeiro tempo na vaga de Gerson, machucado, e a bola sobrou para Lerma. O volante logo acionou James Rodríguez, que abriu para Luis Díaz. O atacante do Liverpool abriu espaço e finalizou no canto esquerdo de Alisson.

O momento era todo da Colômbia, que ainda teve a chance da virada antes do intervalo. Já no segundo tempo, a Seleção finalmente voltou a pressionar o adversário. Foram três boas oportunidades, mas nenhuma delas virou gol. A melhor veio com Vini Jr, que ficou cara a cara com o goleiro, mas o camisa 7 tocou para o lado ao invés de chutar e desperdiçou o ataque.

Por outro lado, a Colômbia também conseguia levar perigo. A principal chance veio por volta dos 17, quando a bola bateu em Joelinton e entrou, mas o árbitro já parava a partida para pegar uma falta em Alisson.

A partida desta noite também contou com um susto grande. Alisson e Davison Sánchez se chocaram de cabeça, e o zagueiro colombiano caiu desacordado. Ele recuperou a consciência na sequência, mas precisou ser substituído, bem como o goleiro. O confronto ficou paralisado por cerca sete minutos.

Com o jogo retomado, o Brasil foi a seleção que mais buscou o gol. A recompensa veio aos 54 minutos do segundo tempo, quando Vini Jr arriscou de fora da área, a bola desviou na marcação e entrou.



Ficha técnica

Brasil x Colômbia



Data e hora: 20/03/2024, às 21h45

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Cartões amarelos: Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Joelinton (BRA) / Richard Ríos (COL)

Cartões vermelhos: -

Gols: Raphinha (1-0) (05'/1ºT) / Luis Díaz (1-1) (41'/1ºT) / Vini Jr (2-1) (54'/ºT)

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson (Bento); Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães (André) e Gerson (Joelinton); e Raphinha, Rodrygo (Savinho), Vini Jr (Léo Ortiz) e João Pedro (Matheus Cunha).

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez (Carlos Cuesta), Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias (Carrascal) e James Rodríguez; Luis Díaz e Córdoba (Borré).