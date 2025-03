Dorival Júnior conversa com o árbitro Alexis Herrera (VEN) - Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior conversa com o árbitro Alexis Herrera (VEN)Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 21/03/2025 01:38 | Atualizado 21/03/2025 01:41

Brasília - Dorival Júnior rechaçou falar em alívio após a vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2 a 1 no Mané Garrincha , nesta quinta-feira (20), pelas Eliminatórias. O treinador destacou que a Seleção precisa manter o foco e já falou sobre a partida contra a Argentina, na próxima rodada.

"O que eu não quero é justamente isso aí, essa palavra: alívio. Não existe alívio. Temos que manter nossa concentração, foco e busca pelo resultado seguinte. Vamos fazer um grande jogo lá dentro, independente das nossas perdas, de três ou quatro jogadores. Vamos fazer um grande jogo lá, perante um adversário dificílimo. Não tenho dúvidas disso. Vamos aguardar, vamos fazer o que faremos. Teremos uma equipe que vai buscar jogar de igual para igual contra um adversário dos mais complicados e difíceis, o atual campeão mundial".

O técnico também explicou por que o Brasil fez sete substituições na partida . Como Alisson e Davison Sánchez saíram no protocolo de concussão, as duas equipes ganharam duas mexidas adicionais.

"Quando foi mostrada a saída de um atleta, nós ficamos com isso. Já pedi, rapidamente, para o Dimas consultar o quarto árbitro se a ideia que nós tínhamos era correta, se nós poderíamos ter duas possibilidades. Ele nos relatou que sim, que nós teríamos mais uma alteração. Seguramos um pouco, acabou saindo o gol. Naquele instante, vimos a necessidade de uma alteração", disse o técnico.

O Brasil saiu na frente logo no começo da partida, com Raphinha, de pênalti. Já mais perto do fim do primeiro tempo, a Colômbia deixou tudo igual com Luis Díaz. E nos acréscimos da etapa complementar, Vini Jr arriscou de longe e fez o gol que selou a vitória brasileira.

"Eu acho que, primeiro, foi uma vitória muito importante pelo momento, pela situação, mas acima de tudo pelo processo que vem melhorando a cada momento. Isso é um sentimento que todos nós temos internamente. Temos acompanhado, temos fortalecido a cada instante tudo aquilo que os jogadores vêm realizando. Estamos percebendo que estamos num caminho que ainda não é o ideal, mas caminhamos para uma melhora considerável a cada rodada. Enfrentamos uma equipe muito difícil, complicada de se jogar", analisou o treinador.

Agora, a equipe de Dorival Júnior vira a chave para a 14ª rodada das Eliminatórias. A Seleção volta a campo na próxima terça-feira (25), às 21h, para enfrentar a Argentina no Monumental, em Buenos Aires.