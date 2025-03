Faixa da torcida no Estádio Nilton Santos: Botafogo quer se manter na elite e planeja melhorias estruturais - Vítor Silva/Botafogo

Faixa da torcida no Estádio Nilton Santos: Botafogo quer se manter na elite e planeja melhorias estruturaisVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/03/2025 10:26

especialmente do CT Espaço Lonier e na construção de um novo estádio.

A SAF do Botafogo completou três anos em 2025 comemorando os títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024, mas também de olho no futuro. Depois de dar o salto de qualidade do elenco e obter resultados esportivos, a administração do Glorioso pretende se voltar para a infraestrutura,

O CEO da SAF, Thairo Arruda, confirmou em entrevista ao SporTV que o foco agora está em dar as melhores condições possíveis a jogadores e comissão técnica, mas sem deixar de investir no futebol. E admite que esse processo é para o futuro, sem resultado imediato.



"Esse é o ano em que a gente quer começar a desenvolver as infraestruturas do clube que estão bem defasadas. E claro que as obras de CT e obras do 'estádio 2' são de longo prazo, que demoram um, dois ou três anos", explicou.



O 'estádio 2' seria uma alternativa para jogos de menor apelo, para um público de menos de 25 mil. Além disso, permitirá o uso do Nilton Santos para shows sem obrigar o Botafogo a ter que jogar fora do Rio.



Os primeiros passos para esse projeto e o da reforma do CT diz respeito a questões burocráticas e financeiras. Além disso, a diretoria ainda busca um terreno para esse novo estádio.



"Queremos destravar esse ano as questões de licenças ambientais, de prefeitura e as financeiras. Já temos o financiamento para começar a fazer as obras e as construções para vermos daqui alguns anos o Botafogo na elite, também, em termos de infraestrutura. Esse é o nosso objetivo atual", completou Thairo.