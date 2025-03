Endrick, Marquinhos e Estêvão na conversa com os jogadores da Seleção sub-17 - Rafael Ribeiro/CBF

Brasília - Endrick, Estêvão e Marquinhos participaram de uma conversa com os atletas da Seleção sub-17, que vão disputar o Sul-Americano da categoria. A garotada do Brasil viaja na madrugada desta terça-feira (25) para a Colômbia, onde acontece o torneio.

"É uma memória maravilhosa e marcou o meu começo na Seleção. Peço para vocês que desfrutem muito deste momento maravilhoso e muito importante na vida de cada um. É uma oportunidade única que abrir portas. Que vocês consigam fazer uma boa competição e trazer esse título, que foi muito importante para mim e com certeza também vai ser para vocês", disse Marquinhos.

O técnico Dorival Júnior, o coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e o gerente das seleções masculinas, Cícero Souza, também participaram do encontro, que aconteceu no domingo (24), de forma virtual.

"Eu e Estêvão estávamos na Sub-17 e, num piscar de olhos, fomos para a Principal, por conta do nosso trabalho e da nossa mentalidade. Venho desde a Sub-15, então é um feito grande para mim, e nunca me esqueço de onde Deus me tirou. Nunca se esqueçam das suas raízes, tenham sempre respeito um com o outro e estejam sempre com o sorriso no rosto. Que vocês possam ser campeões e possam um dia estar na Seleção Principal", afirmou Endrick.

Com 13 títulos, o Brasil é o maior campeão do Sul-Americano sub-17. A Seleção foi campeã nas edições de 1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017 e 2023.

"Desfrutem, vocês estão na Seleção Brasileira, é uma honra, como para a gente aqui quanto para vocês, é algo único na carreira. Foi uma oportunidade para entrar no profissional do Palmeiras através de uma competição de base pela Seleção. Divirtam-se, com responsabilidade, e tudo vai dar certo", destacou Estêvão.

Agenda no Sul-Americano sub-17

O Brasil está no Grupo B, que ainda conta com Uruguai, Bolívia, Venezuela e Equador. A estreia será contra a Celeste, na sexta-feira (28), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Jaime Morón, em Cartagena. Os dois primeiros avançam à semifinal.