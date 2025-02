Comemoração do Brasil após o título no Sul-Americano sub-20 - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 18/02/2025 20:58

Rio - O grupo que conquistou o Sul-Americano sub-20 de 2025 gravou um vídeo para agradecer o apoio que recebeu da Seleção Principal. O técnico Dorival Júnior e alguns jogadores mandaram mensagens para a garotada do Brasil ao longo do torneio, que aconteceu na Venezuela.

"Fala, rapaziada, aqui é o Pedrinho. Em nome do grupo, só queria agradecer a vocês pelo tempo que vocês tiraram para a gente para passar uma mensagem. Vocês são referências para todos nós aqui. Graças a Deus, a gente pôde ser campeão. É campeão!", disse o camisa 10 da seleção brasileira sub-20.

Além de Dorival, Alisson, Danilo, Vini Jr, Rodrygo e Neymar incentivaram o grupo ao longo do Sul-Americano da categoria. Esse contato entre as diferentes categorias, segundo a CBF, faz parte de uma estratégia do Departamento de Seleções (DSE) . O objetivo é integrar as seleções de base com a principal.

Campeão sul-americano sub-20

O Brasil conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 no último domingo (16). A Seleção sagrou-se campeã ao vencer o Chile por 3 a 0 e contar com a derrota da Argentina de 3 a 2 para o Paraguai na rodada final do hexagonal decisivo no Estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz, na Venezuela.

Este foi o 13º título da Amarelinha no torneio. A seleção brasileira sub-20 também foi campeã nas edições de 1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011, 2023.