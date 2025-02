Ignácio assumiu titularidade no Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Ignácio assumiu titularidade no FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 18/02/2025 19:50

Rio - O treinador Mano Menezes é conhecido pela solidez defensiva. No ano passado, um dos principais méritos do trabalho do técnico foi tirar o Fluminense dos piores retrospectos do setor na competição e colocar entre os melhores. Neste começo de ano, o Tricolor viveu oscilações atrás, porém, mostrou mais equilíbrio nos dois últimos jogos e não foi vazado.

Contra o Flamengo, o Fluminense passou pela principal prova de fogo na temporada, já que o ataque rubro-negro é o melhor do Campeonato Carioca. Apesar do domínio territorial do rival, Fábio fez apenas uma defesa e o clube das Laranjeiras viu seu setor defensivo aprovado.

Neste jogo, inclusive, o Flu perdeu Thiago Silva, com dores no calcanhar esquerdo no intervalo, Juan Freytes entrou no segundo tempo e ao lado de Ignácio deu conta do recado. A melhora no setor, inclusive, coincide com a titularidade do zagueiro brasileiro, de 28 anos, que ganhou a posição de Thiago Santos.

Contra o Nova Iguaçu, a dupla teve alguns momentos mais complicados e apesar da boa atuação do Fluminense, o clube da Baixada Fluminense criou boas oportunidades. Porém, novamente, o Tricolor conseguiu não ser vazado e obteve uma vitória importante no Carioca.